«Поссорились — скинул из окна»: рецидивист убил сожительницу в Москве

В Москве суд отправил под арест местного жителя, который вытолкнул из окна седьмого этажа девушку. Оказалось, что подозреваемый ранее судим, а его жертва и ранее страдала от побоев. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Тело под окнами

Тело девушки нашли утром 30 мая под окнами жилого дома на Дмитровском шоссе на северо-востоке столице. Первым из ведомств факт ЧП подтвердила московская прокуратура.

«Тело пострадавшей обнаружено под окнами жилого дома на Дмитровском шоссе. Впоследствии было установлено, что женщину вытолкнул из окна квартиры на седьмом этаже ее знакомый. Привлечение мужчины 1993 года рождения к уголовной ответственности за убийство на контроле в Бутырской межрайонной прокуратуре. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в надзорном ведомстве.

«Поссорились с женой — скинул из окна»

В 15:30 объединенная пресс-служба судов Москвы назвала имя подозреваемого и сообщила, что он арестован.

«Бутырский районный суд города Москвы 2 июня 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Соломянникова Антона Романовича, обвиняемого в убийстве», — рассказали в ведомстве.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ

В соцсетях и СМИ подозреваемому приписывают разные статусы, кем он приходится погибшей, но сам он утверждает, что погибла его «жена».

«Поссорились с женой — скинул из окна», — сказал мужчина на оперативном видео.

Рецидивист

Telegram-канал SHOT уточняет, что арестованному 33 года. Его жертве было 36 лет. По данным канала, подозреваемый ранее уже неоднократно был судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью и кражу. По данным «ЧП НТВ», год назад мужчину задерживали за то, что он угрожал знакомой ножом.

В этот раз он столкнул с окна девушку, которая сидела на подоконнике. Произошло это во время ссоры, когда мужчина разозлился на пострадавшую.

На странице Соломянникова в соцсети «ВКонтакте» нет каких-либо публикаций. В анкете указано, что главная для него ценность в жизни — семья и дети. В числе подписок у него группы по поиску работы в Москве и паблик Генеральной прокуратуры.

