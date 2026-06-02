В Госдуме указали, куда идет правительство Армении

Затулин: Армения идет по пути разрыва отношений с Россией

Правительство Армении идет по пути разрыва отношений с Россией, приняв закон о начале вступления в Европейский союз, сообщил ИС «Вести» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. По его словам, это решение должно сформировать в стране образ ЕС как светлого будущего, в то время как связи с Евразийским союзом, поддерживавшие страну, уходят в прошлое.

Сегодня, к сожалению, ситуация складывается так, что правительство Армении, мы видим, это очевидно, идет по пути разрыва отношений. В прошлом году они, не получив никакого приглашения в Европейский союз, приняли закон о начале вступления Армении для того, чтобы сформировать такое отношение в Армении к Европейскому союзу как к светлому будущему, а отношения с Евразийским [экономическим] союзом, с Россией, которые на самом деле позволяют Армении жить и существовать, они, дескать, уже уходят в прошлое, — сказал Затулин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости в ближайшее время провести в Армении референдум, который позволит определить дальнейший внешнеполитический и экономический курс страны. По словам главы государства, голосование может прояснить, намерен ли Ереван продолжать участие в ЕАЭС или ЕС.

