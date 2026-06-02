«Ледник Судного дня» скоро растает. Какие страны уйдут под воду?

«Ледником Судного дня» прозвали ледник Туэйтса в Западной Антарктиде. Такое имя он получил из-за того, что из-за его подтопления уровень моря может увеличиться на три-пять метров. По размеру он равен Великобритании или штату Флорида: его ширина составляет около 120 километров, толщина — более 2000 метров. К изучению гиганта еще в начале года приступила международная научная миссия. Она зафиксировала, что уже сейчас он может представлять серьезные риски для прибрежных районов Земли.

По расчетам ученых, в течение трехсот лет уровень моря поднимется на 3,3–3,5 метра, полностью перекраивая карту нашей планеты. В некоторых районах изменится климат. Британский таблоид Daily Express сообщил, что в скором времени ледник может оторваться от континента, после чего некоторые страны окажутся под угрозой полного исчезновения. В числе таких стран: Великобритания, часть США, Нидерланды, Мальдивы, Тувалу, Бангладеш.

Также затопление до 90% грозит Маршалловым островам и Республике Карибати. Масштабное подтопление возможно в Нью-Йорке, Майами, Шанхае, Токио и Венеции. В России под угрозой возможного затопления окажутся Санкт-Петербург и Калининградская область, считают эксперты. Подробнее о том, как таяние «ледника Судного дня» повлияет на картину мира, — в инфографике NEWS.ru.