ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 18:45

«Ледник Судного дня» скоро растает. Какие страны уйдут под воду?

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Создано ИИ
Подписывайтесь на нас в MAX

«Ледником Судного дня» прозвали ледник Туэйтса в Западной Антарктиде. Такое имя он получил из-за того, что из-за его подтопления уровень моря может увеличиться на три-пять метров. По размеру он равен Великобритании или штату Флорида: его ширина составляет около 120 километров, толщина — более 2000 метров. К изучению гиганта еще в начале года приступила международная научная миссия. Она зафиксировала, что уже сейчас он может представлять серьезные риски для прибрежных районов Земли.

По расчетам ученых, в течение трехсот лет уровень моря поднимется на 3,3–3,5 метра, полностью перекраивая карту нашей планеты. В некоторых районах изменится климат. Британский таблоид Daily Express сообщил, что в скором времени ледник может оторваться от континента, после чего некоторые страны окажутся под угрозой полного исчезновения. В числе таких стран: Великобритания, часть США, Нидерланды, Мальдивы, Тувалу, Бангладеш.

Также затопление до 90% грозит Маршалловым островам и Республике Карибати. Масштабное подтопление возможно в Нью-Йорке, Майами, Шанхае, Токио и Венеции. В России под угрозой возможного затопления окажутся Санкт-Петербург и Калининградская область, считают эксперты. Подробнее о том, как таяние «ледника Судного дня» повлияет на картину мира, — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

ледники
страны
климат
катаклизмы
США
Мальдивы
Великобритания
Бангладеш
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист объяснил, сколько нужно брать наличных в заграничный отпуск
В крупных медицинских вузах России повысили стоимость обучения
Детские трудовые лагеря: что не так с идеей — мнения юристов и депутатов
Московский аэропорт ввел ограничения на полеты
Пьяный подросток избил машиниста поезда
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротворца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке из-за приказа командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.