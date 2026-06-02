Раскрыто, спасет ли функция авиарежима от прослушки

Функция «Авиарежим», которая отключает все радиопередающие модули на мобильном устройстве, не поможет от прослушки спецслужбами, заявил ИС «Вести» директор глобального центра исследований лаборатории Касперского Kaspersky GReAT Игорь Кузнецов. Он пояснил, что и отключение смартфона может быть лишь частичным средством защиты.

Авиарежим не помогает, если устройство на самом деле решили скомпрометировать спецслужбы или спонсируемые государствами группировки. Выключение телефона может помочь частично. Мы видели функционал, который позволяет, например, в операционных системах разбудить устройство и включить его, — сказал Кузнецов.

Ранее эксперт в области IT главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер заявил, что взломщики используют умные устройства для слежки за обычными людьми с целью последующего шантажа. По его словам, в зону риска попадают не только умные колонки, но и камеры видеонаблюдения, роботы-пылесосы и другая бытовая техника.

До этого в МВД России предупредили о рисках слежки через умные колонки, которые при взломе могут стать точкой доступа для злоумышленников. В ведомстве пояснили, что речь идет о бытовых устройствах с постоянным доступом к микрофону и интернету.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
