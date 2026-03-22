Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 23:32

Россиян предупредили о слежке через умные колонки

МВД Петербурга предупредило о слежке через умные колонки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиян предупредили о рисках слежки через умные колонки, которые при взломе могут стать точкой доступа для злоумышленников, заявили в пресс-службе управления по борьбе с противоправным использованием IT-технологий ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ведомстве пояснили, что речь идет о бытовых устройствах с постоянным доступом к микрофону и интернету.

При взломе, отметили в МВД, злоумышленники могут получить к ним удаленный доступ и использовать для сбора информации — от прослушивания разговоров до анализа привычек владельца. Специалисты предупреждают, что если колонка встроена в систему умного дома, риски становятся шире.

Ранее в пресс-службе «Яндекса» заявили, что умные колонки с голосовым помощником Алиса защищены от удаленного взлома и ни разу не подвергались хакерским атакам. В компании подчеркнули, что безопасность устройств обеспечивается на нескольких уровнях.

Кроме того, мошенники действительно могут получить доступ к умной бытовой технике, заявил преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников. Риск возрастает, если производитель использует стандартные пароли. Однако, по словам эксперта, это происходит крайне редко.

МВД
взломы
умные колонки
предупреждения
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.