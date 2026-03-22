Россиян предупредили о слежке через умные колонки

Россиян предупредили о рисках слежки через умные колонки, которые при взломе могут стать точкой доступа для злоумышленников, заявили в пресс-службе управления по борьбе с противоправным использованием IT-технологий ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ведомстве пояснили, что речь идет о бытовых устройствах с постоянным доступом к микрофону и интернету.

При взломе, отметили в МВД, злоумышленники могут получить к ним удаленный доступ и использовать для сбора информации — от прослушивания разговоров до анализа привычек владельца. Специалисты предупреждают, что если колонка встроена в систему умного дома, риски становятся шире.

Ранее в пресс-службе «Яндекса» заявили, что умные колонки с голосовым помощником Алиса защищены от удаленного взлома и ни разу не подвергались хакерским атакам. В компании подчеркнули, что безопасность устройств обеспечивается на нескольких уровнях.

Кроме того, мошенники действительно могут получить доступ к умной бытовой технике, заявил преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников. Риск возрастает, если производитель использует стандартные пароли. Однако, по словам эксперта, это происходит крайне редко.