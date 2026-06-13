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13 июня 2026 в 04:41

Генпрокуроры США запустили проверку OpenAI

WSJ: генпрокуроры США начали проверку OpenAI из-за опасности чат-бота ChatGPT

Компания OpenAI Компания OpenAI Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Коалиция генеральных прокуроров нескольких штатов США начала расследование в отношении OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ). 12 июня компании был направлен масштабный судебный запрос с требованием предоставить документы, касающиеся ее политики, рекламы, обработки данных, моделей глубокого обучения, а также деятельности, связанной с несовершеннолетними и пожилыми людьми.

Представитель OpenAI ответил изданию, что компания серьезно относится к опасениям генеральных прокуроров штатов и готова к конструктивному диалогу. Как напомнили журналисты, ранее в декабре 2025 года группа из 42 генеральных прокуроров направила письмо OpenAI, другим корпорациям и стартапу xAI с требованием обеспечить защиту уязвимых пользователей от потенциально опасного взаимодействия с чат-ботами. Прокуроры предупредили, что разработчики могут понести ответственность, если будет доказано, что использование генеративного искусственного интеллекта послужило стимулом для совершения преступления.

До этого продюсер и сценарист Андрей Золотарев на полях Петербургского международного экономического форума рассказал, что люди, которые опасаются искусственного интеллекта, ошибаются в таком отношении, равно как и те, кто поддерживает полную автоматизацию процессов с помощью ИИ. По его словам, человеку необходимо понимать, что дает ему общение с себе подобными, а не с цифровой моделью.

США
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