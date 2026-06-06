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06 июня 2026 в 14:37

«Чтобы не умирать»: продюсер указал на ключевую опасность ИИ для людей

Продюсер Золотарев: опасаться ИИ или надеяться только на него неправильно

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Люди, которые опасаются искусственного интеллекта, ошибаются в таком отношении, равно как и те, кто поддерживает полную автоматизацию процессов с помощью ИИ, рассказал NEWS.ru продюсер и сценарист Андрей Золотарев на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, человеку необходимо понимать, что дает ему общение с себе подобными, а с не цифровой моделью.

Мы должны немного глубже об этом думать. Имеет смысл начать с того, что такое опыт человеческий, почему мы готовы слушать истории. А мы, на самом деле, антропологически рассказываем друг другу истории, слушаем истории, чтобы не умирать. Нам релевантен только опыт другого человека, который позволил ему отдалить смерть. Это очень человеческий опыт, мы не можем воспринимать его от искусственного интеллекта, — убежден Золотарев.

По мнению продюсера, чтобы человек и искусственный интеллект стали равны, должно пройти много этапов. Как считает Золотарев, это случится не в ближайшее время.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что в стране могут появиться программы по обучению учителей ИИ-навыкам. При этом он подчеркнул, что порядок аттестации преподавателей менять не собираются.

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