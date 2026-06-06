Российским учителям помогут освоить ИИ-инструменты Шадаев: программы по обучению учителей ИИ-навыкам могут появиться в России

Программы по обучению учителей ИИ-навыкам могут появиться в России, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на полях ПМЭФ. Он добавил, что порядок аттестации преподавателей менять не собираются, передает корреспондент NEWS.ru.

Минцифры совместно с Минпросвещения рассматривает запуск комплексной программы повышения навыков учителей по использованию современных ИИ-инструментов, — сказал Шадаев.

Ранее ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин заявил, что вузы должны, с одной стороны, научить студентов пользоваться искусственным интеллектом, а с другой — сделать так, чтобы они продолжали получать знания самостоятельно. Он назвал ИИ прекрасным и очень сложным инструментом, без которого невозможно быть конкурентоспособным в будущем.

До этого «Единая Россия» заявила о намерении защитить права студентов, столкнувшихся с проблемами при сдаче выпускных квалификационных работ (ВКР) из-за обвинений в использовании искусственного интеллекта. Поводом для обсуждения стали обращения учащихся, чьи тексты якобы не прошли проверку через системы обнаружения ИИ.