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06 августа 2026 в 10:15

«Свято место пусто не бывает»: продюсер об уехавших из России артистах

Продюсер Дзюник: уехавших из России артистов можно заменить

Леонид Дзюник Леонид Дзюник Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Артистов, покинувших Россию, легко заменить на столь же талантливых, заявил NEWS.ru музыкальный продюсер Леонид Дзюник. По его мнению, перед принятием решения о возвращении отдельных звезд необходимо проверять их деятельность за пределами страны.

Дело в том, что если уехавший из России артист захочет вернуться, здесь должна быть определенная проверка: что он говорил, где был, чем занимался, насколько его возвращение выгодно для страны. Если он просто шалтай-болтай и у него ничего не было и он ничего не добился, то зачем таких людей возвращать? Пусть сидят там, куда они убежали, и пусть хоть что-нибудь сделают в своей жизни. Свято место пусто не бывает. В нашей стране все замещаемо. Ты уехал, а на твое место сегодня выпустили десять актеров из наших театральных вузов. Смысл твоего возврата? Твое место занято, и никто его для тебя освобождать не будет, — высказался Дзюник.

Он отметил, что тех, кто уехал из России, нельзя считать предателями, так как они всего лишь проявляют трусость и малодушие. По мнению продюсера, действия российских властей оправданы, учитывая происходящее на Украине с 2014 года.

Мне реально жаль и Константина Меладзе (продюсер. — NEWS.ru), и особенно Валерия [Меладзе] (певец. — NEWS.ru). Замечательные, талантливые, яркие. Валерий вообще откликнулся на какой-то призыв, ляпнул и ляпнул. А теперь вроде и локоток укусить готов, а не достать уже. А Константин так вообще за своей сумасшедшей [Верой] Брежневой (певица. — NEWS.ru) умчался. А там, в Италии, все увидел, все понял. Он даже обратился за грузинским гражданством, — заключил Дзюник.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что латвийская певица Лайма Вайкуле проявила свою истинную сущность, выразив желание взять автомат и отправиться воевать против России. По его словам, артистка активно поддерживает антироссийскую позицию Запада и зарабатывает на этом.

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