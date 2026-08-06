ФРГ отказалась сотрудничать с Россией по «Северным потокам» Замглавы МИД Любинский: ФРГ не хочет сотрудничать с РФ по «Северным потокам»

Власти ФРГ, вопреки международным обязательствам, отказываются сотрудничать с РФ в расследовании терактов на «Северных потоках», заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский. По его словам, особенно показательным было сопротивление Германии запуску международного расследования по линии Совета Безопасности ООН.

Германские власти, вопреки своим международным обязательствам об оказании правовой помощи по уголовным делам и антитеррористическим конвенциям, упорно отказываются взаимодействовать с российскими правоохранительными органами в расследовании этого преступления, — сказал дипломат.

Ранее в Кремле констатировали, что террористическая активность Киева продолжает расширяться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Украина наносила удары по ФРГ, подорвав «Северные потоки», Казахстану и его инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума и судну Ирана.

До этого депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» был выгоден третьим странам. Он также назвал отказ от российского газа и переход на дорогое американское сырье исторической ошибкой, наносящей ущерб Германии.