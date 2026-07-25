В Германии рассказали, кому были выгодны подрывы «Северных потоков»

В Германии рассказали, кому были выгодны подрывы «Северных потоков» Депутат Котре: подрывы «Северных потоков» несли выгоду для третьих стран

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» был выгоден третьим странам, которые хотели навсегда разорвать энергетическую связь Берлина с Москвой, заявил депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре в интервью ТАСС. Парламентарий назвал отказ от российского газа и переход на дорогое американское сырье исторической ошибкой, наносящей ущерб Германии.

Теракт на трубопроводах служил геополитическим интересам третьих стран, стремившихся навсегда отрезать Германию от России. Германия должна вернуться к прагматичной энергетической политике, ориентированной исключительно на собственные национальные интересы. А это означает полную нормализацию и возрождение стратегического энергетического партнерства с Россией, — сказал он.

Ранее немецкий политолог Александр Рар высказал предположение, что германский суд, вероятно, не квалифицирует взрывы на «Северных потоках» как теракт. По мнению эксперта, в ФРГ инцидент могут переформулировать в диверсию в рамках украинского кризиса.

Кроме того, адвокат Никола Канестрини, ссылаясь на обвинительное заключение германской прокуратуры, сообщил, что ведомство располагает достаточными основаниями считать диверсию на газопроводах «Северный поток» организованной по распоряжению украинских властей. В документе, по словам защитника, содержатся подтверждения данной версии.