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24 июля 2026 в 14:54

Стало известно, чем может закончиться дело о «Северных потоках» в Германии

Политолог Рар: суд ФРГ может не признать подрыв «Северных потоков» терактом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Суд в Германии может так и не признать подрыв газопроводов «Северные потоки» терактом, выразил мнение в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, в ФРГ могут переквалифицировать инцидент в разряд диверсий, связанных с военным конфликтом на Украине.

Немецкая прокуратура доведет дело гражданина Украины Сергея Кузнецова, [обвиняемого в участии в подрыве газопроводов «Северные потоки»], до конца. Наверное, будет суд. Однако вердикт пока непонятен. Под давлением политиков суд может решить, что подрыв был связан с военным конфликтом на Украине, поэтому атака была направлена против России, а не Германии. Но забегать вперед не стоит, надо выждать окончания расследования. Важно, определит ли суд подрыв как терроризм или просто диверсию. От этого зависит дальнейший исход, — сказал Рар.

Ранее адвокат Никола Канестрини заявил, что диверсия на газопроводах «Северные потоки» была совершена по указанию украинских государственных органов. По его словам, это мнение прокуратуры Германии. Он отметил, что существуют достаточные основания для таких подозрений.

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