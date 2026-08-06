Врач ответила, почему при частых головных болях самолечение может навредить Врач Демьяновская: при головных болях самолечение может вызвать новые приступы

При частых головных болях самолечение может не только не помочь, но и спровоцировать новые приступы, заявила NEWS.ru врач — эксперт Лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская. Она отметила, что основная проблема заключается в различной природе боли, которую без специалиста отличить практически невозможно.

Когда головная боль возникает часто, многие пытаются справиться с ней имеющимися под рукой таблетками. В случае редких эпизодов такой подход приема препаратов без назначения врача, хоть и не приветствуется, но может сработать. Основная проблема при частой головной боли — ее различная природа. Без врача определить ее почти невозможно. Человек может годами принимать неподходящее средство, не зная, что настоящая причина остается без внимания. Если принимать обезболивающие препараты слишком часто, они могут сами начать провоцировать новые приступы, — пояснила Демьяновская.

Она отметила, что помимо типичных причин, за частыми приступами иногда стоят неочевидные патологии. По словам врача, к ним относятся проблемы с сосудами, скрытые ЛОР-инфекции или стоматологические дефекты.

Зачастую [эти проблемы] не имеют ярких признаков и напоминают обычную усталость, проявляются как заложенность носа, дискомфорт при жевании, ночной скрежет зубами, утомляемость глаз. Выявить их можно только с помощью осмотра и дополнительных методов исследования, которые назначает невролог и смежные специалисты, — заключила Демьяновская.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что при анемии, в отличие от усталости, часто изменяется цвет слизистых, который становится бледнее, а на ногтевых пластинах появляются белые пятна и линии. По его словам, при дефиците железа ногти становятся тоньше и тусклее.