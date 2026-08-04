Россиянка «заработала» серьезные проблемы с грудью из-за похода в баню У жительницы Подмосковья развилось острое воспаление груди после похода в баню

Жительница Подмосковья столкнулась с опасным воспалением груди после похода в баню, сообщил Telegram-канал SHOT. Девушка отдыхала с супругом и годовалым ребенком в Магнитогорске — несколько раз она выходила охлаждаться на улицу, а затем снова возвращалась в жар.

В итоге ночью у нее заболела грудь — 25-летней матери было сложно поднимать руки, наклоняться, ходить и лежать. После девушка обратилась к медикам, врач поставил ей диффузный мастит. Это острое воспаление молочной железы, которое может привести к гнойным осложнениям и операции при несвоевременном лечении.

Ранее сообщалось, что российская туристка из Рязани заразилась лихорадкой денге, когда отдыхала во Вьетнаме. Она заболела после укусов комаров во время экскурсии.

До этого 40-летняя пациентка клиники в Альметьевске столкнулась с тяжелыми осложнениями после липофилинга груди, в результате которых ей пришлось удалить около 80% тканей молочных желез. Пострадавшая рассказала, что в мае 2025 года она пришла в медучреждение на липосакцию живота, однако хирург предложил дополнительно провести липофилинг — увеличить грудь за счет собственного жира пациентки, за что она заплатила порядка 200 тыс. рублей.