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22 июля 2026 в 14:14

Россиянка заразилась лихорадкой денге после укуса комара

SHOT: у россиянки диагностировали лихорадку денге после укуса комара во Вьетнаме

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Российская туристка из Рязани заразилась лихорадкой денге, когда отдыхала во Вьетнаме, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, она заболела после укусов комаров во время экскурсии.

Первые симптомы появились у девушки спустя два дня после поездки по округе. У нее начались сильный жар и ломота по всему телу. Она приняла жаропонижающие лекарства, но ее состояние только ухудшалось.

Уже в России женщине срочно понадобилась скорая помощь. Врачи диагностировали у нее лихорадку и приступили к лечению. Спустя неделю она выписалась из больницы. По данным издания, ее жизни ничего не угрожает.

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Азия
Вьетнам
лихорадка денге
комары
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