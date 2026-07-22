Россиянка заразилась лихорадкой денге после укуса комара SHOT: у россиянки диагностировали лихорадку денге после укуса комара во Вьетнаме

Российская туристка из Рязани заразилась лихорадкой денге, когда отдыхала во Вьетнаме, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, она заболела после укусов комаров во время экскурсии.

Первые симптомы появились у девушки спустя два дня после поездки по округе. У нее начались сильный жар и ломота по всему телу. Она приняла жаропонижающие лекарства, но ее состояние только ухудшалось.

Уже в России женщине срочно понадобилась скорая помощь. Врачи диагностировали у нее лихорадку и приступили к лечению. Спустя неделю она выписалась из больницы. По данным издания, ее жизни ничего не угрожает.

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