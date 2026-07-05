Россиянка заразилась опасной болезнью на отдыхе во Вьетнаме SHOT: россиянку госпитализировали во Вьетнаме с лихорадкой денге

Туристка из России попала в больницу в тяжелом состоянии из-за заражения лихорадкой денге, сообщает Telegram-канал SHOT. Жительница Краснодара проводила свой отпуск на популярном курорте Дананг, когда внезапно почувствовала сильный озноб, ломоту и высокую температуру.

Первоначальные медицинские тесты не выявили вирус, поэтому врачи отпустили пациентку лечиться домой обычными жаропонижающими средствами. Однако в последующие дни состояние женщины ухудшилось, у нее упало давление и начались боли в суставах. К шестому дню болезни россиянка полностью потеряла способность передвигаться, повторные анализы подтвердили опасный диагноз.

Дополнительную угрозу для жизни создало резкое падение уровня тромбоцитов в крови, из-за чего многократно возрос риск внутренних кровотечений. В настоящее время пострадавшая находится под круглосуточным наблюдением местных специалистов, которые стабилизируют ее показатели.

Инцидент произошел на фоне масштабной вспышки инфекции. Минздрав Вьетнама зафиксировал более 50 тыс. случаев денге за первые пять месяцев 2026 года. Власти страны подчеркивают, что текущая заболеваемость выросла в 2,5 раза, а сами вспышки стали непредсказуемыми.

Ранее российских туристов во Вьетнаме атаковал планктон. После купания в море люди покрываются сыпью, а кожа начинает сильно зудеть. Путешественники рассказали, что как только они вошли в море на северном пляже города Нячанг, то сразу почувствовали многочисленные уколы по всему телу «как от крапивы».