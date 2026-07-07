Врач перечислила опасные инфекции, которые можно подхватить в Египте Врач-инфекционист Наталья Турская: в Египте можно заразиться брюшным тифом

При поездке в Египет наибольшую опасность представляют не экзотические заболевания, а инфекции, связанные с водой, пищей и укусами насекомых, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-инфекционист Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Турская. По ее словам, распространенной проблемой остается острый гастроэнтерит, который может привести к выраженному обезвоживанию, особенно у детей, пожилых людей и пациентов с хроническими недугами.

Следует помнить и о риске заражения вирусным гепатитом А, брюшным тифом, а также, в отдельных регионах, лихорадкой денге. Эти заболевания могут протекать тяжело и требовать госпитализации. Кроме того, опасность представляют тепловой удар и солнечное обезвоживание, которые нередко становятся причиной экстренных состояний,— сказала Турская.

Основные меры профилактики — употребление только бутилированной воды, отказ от льда неизвестного происхождения, тщательная термическая обработка продуктов, соблюдение правил личной гигиены и использование репеллентов для защиты от укусов насекомых, перечислила она. Перед поездкой медик рекомендовала проверить актуальность плановой вакцинации, а при наличии хронических заболеваний — заранее проконсультироваться с лечащим врачом.

При высокой температуре, многократной рвоте, выраженной диарее, появлении крови в стуле или признаках обезвоживания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, не занимаясь самолечением, резюмировала эксперт.

Ранее после тяжелого отравления умерла 19-летняя жительница Белгорода, прилетевшая с семьей на отдых в египетскую Хургаду. В конце июня у девушки внезапно ухудшилось самочувствие: появились сильная слабость, рвота и расстройство желудка. Большую часть дня она провела в гостиничном номере, а вечером после купания в море потеряла сознание.