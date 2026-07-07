Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 17:30

Врач перечислила опасные инфекции, которые можно подхватить в Египте

Врач-инфекционист Наталья Турская: в Египте можно заразиться брюшным тифом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

При поездке в Египет наибольшую опасность представляют не экзотические заболевания, а инфекции, связанные с водой, пищей и укусами насекомых, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-инфекционист Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Турская. По ее словам, распространенной проблемой остается острый гастроэнтерит, который может привести к выраженному обезвоживанию, особенно у детей, пожилых людей и пациентов с хроническими недугами.

Следует помнить и о риске заражения вирусным гепатитом А, брюшным тифом, а также, в отдельных регионах, лихорадкой денге. Эти заболевания могут протекать тяжело и требовать госпитализации. Кроме того, опасность представляют тепловой удар и солнечное обезвоживание, которые нередко становятся причиной экстренных состояний,— сказала Турская.

Основные меры профилактики — употребление только бутилированной воды, отказ от льда неизвестного происхождения, тщательная термическая обработка продуктов, соблюдение правил личной гигиены и использование репеллентов для защиты от укусов насекомых, перечислила она. Перед поездкой медик рекомендовала проверить актуальность плановой вакцинации, а при наличии хронических заболеваний — заранее проконсультироваться с лечащим врачом.

При высокой температуре, многократной рвоте, выраженной диарее, появлении крови в стуле или признаках обезвоживания необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, не занимаясь самолечением, резюмировала эксперт.

Ранее после тяжелого отравления умерла 19-летняя жительница Белгорода, прилетевшая с семьей на отдых в египетскую Хургаду. В конце июня у девушки внезапно ухудшилось самочувствие: появились сильная слабость, рвота и расстройство желудка. Большую часть дня она провела в гостиничном номере, а вечером после купания в море потеряла сознание.

Общество
Египет
советы врачей
инфекции
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог назвала неожиданный продукт для профилактики рака
Новый ГОСТ расставил границы в работе салонов красоты с юными клиентами
Взрыв в Монако может подорвать политические отношения Киева
Троих жителей Кузбасса осудили за мошенничество на сумму свыше 9 млн рублей
Instagram дал ИИ доступ к фото пользователей
Востоковед объяснил новый виток войны между США и Ираном
Внучка Ротару в алом топе восхитила посетителей Недели моды в Париже
Власти Новосибирской области опровергли слухи о перебоях с поставками в регион
Минпромторг заявил, что проблемы с топливом не влияют на наличие товаров
Удары возмездия ВС РФ по Украине 8 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Минпромторг приготовил меры на случай скачка цен на продукты
В ЛНР назвали число раненных при атаке ВСУ на кафе и автомобили
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.