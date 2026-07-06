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06 июля 2026 в 14:22

Поездка в Египет закончилась трагедией для 19-летней россиянки

Юная россиянка из Белгорода умерла на отдыхе в Хургаде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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19-летняя жительница Белгорода, прилетевшая с семьей на отдых в египетскую Хургаду, умерла после тяжелого отравления, пишет Baza. В конце июня у девушки внезапно ухудшилось самочувствие: появились сильная слабость, рвота и расстройство желудка. Большую часть дня она провела в гостиничном номере, а вечером после купания в море потеряла сознание.

Девушку госпитализировали. Медикам удалось восстановить работу сердца и стабилизировать ее состояние, однако длительное кислородное голодание привело к тяжелому поражению головного мозга. Регина впала в глубокую кому, после чего ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, врачи выявили аспирационную пневмонию, возникшую из-за попадания рвотных масс в дыхательные пути, а также тяжелое нарушение обмена веществ, сопровождавшееся критически низким уровнем калия в крови.

Родственники пытались организовать срочную транспортировку девушки в Россию для продолжения лечения, однако не успели это сделать. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения медицинской экспертизы на родине.

Ранее стало известно, что российская туристка была госпитализирована в тяжелом состоянии после заражения лихорадкой денге. Жительница Краснодара отдыхала на популярном курорте Дананг, где внезапно почувствовала резкий озноб, сильную ломоту в теле и высокую температуру.

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