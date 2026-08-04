«Новые условия»: Зеленский раскрыл, о чем говорил с Трампом

«Новые условия»: Зеленский раскрыл, о чем говорил с Трампом Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом условия реальной дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал в Вашингтоне с хозяином Белого дома Дональдом Трампом условия для реальной дипломатии. По его словам, приведенным в Telegram-канале политика, Киев поддерживает постоянный контакт с командой американского лидера.

На встрече в Вашингтоне мы говорили о том, как можно создать новые условия для реальной дипломатии. Мы стараемся это реализовать, — сообщил Зеленский.

Ранее политолог Дмитрий Солонников выразил мнение, что Москва и Киев вряд ли придут к мирному соглашению к началу зимы. По его словам, заявления о мире звучат регулярно со стороны Украины, но это лишь стандартная риторика, не имеющая под собой реальных предпосылок для завершения боевых действий.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что Зеленский стремится завершить боевые действия к наступлению зимнего периода из-за надвигающегося энергетического коллапса в стране. По его словам, украинское руководство осознает, что продолжение активной фазы конфликта приведет к катастрофическим последствиям для инфраструктуры и социальной стабильности.