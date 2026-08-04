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04 августа 2026 в 22:36

В британской королевской семье произошло долгожданное пополнение

Принцесса Британии Евгения родила дочь в больнице Лиссабона

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Племянница короля Великобритании Карла III принцесса Йоркская Евгения родила дочь в Португалии, сообщила пресс-служба Букингемского дворца. Вес новорожденной составил 2,98 кг, а король, королева Камилла и другие члены британской королевской семьи с радостью восприняли эту новость, добавили в источнике.

Ее Королевское Высочество принцесса Евгения и господин Джек Бруксбэнк рады объявить о появлении на свет дочери, родившейся в понедельник, 3 августа 2026 года, в 18:20 (20:20 мск. — NEWS.ru) в больнице Лиссабона (Португалия), — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что британский король Карл III провел закрытую частную встречу со своими внуками, которых он не видел на протяжении последних четырех лет. Герцог и герцогиня Сассекские вместе с детьми, семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет, приехали в гости к монарху в пятницу, 10 июля, днем.

Кроме того, принц Уильям негативно отнесся к приезду своего младшего брата в Соединенное Королевство. Он объявил бойкот королю Карлу III за то, что тот позволил герцогу Сассекскому с семьей временно расположиться в королевском поместье.

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