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20 июня 2026 в 18:05

В королевской семье вспыхнул новый конфликт из-за Гарри и Меган

Встреча Карла III с Гарри и Меган вызвала недовольство принца Уильяма

Принц Гарри и Меган Маркл Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Принц Уильям выразил крайнее недовольство в связи с приездом своего брата Гарри с супругой Меган Маркл в Соединенное Королевство, а также тем, что по инициативе Карла III сбежавшие герцоги Сассекские получили приглашение временно разместиться в королевском поместье, сообщил RadarOnline. После этого инцидента Уильям даже объявил отцу бойкот. По словам источника, приближенного к монархии, принц Уэльский пришел в такую ярость, что отказался присутствовать на важной семейной встрече с королем.

Кроме того, Уильям назвал отца слабохарактерным за то, что тот «преклонил колени» перед Меган и Гарри, которые спровоцировали один из самых резонансных скандалов за всю историю королевской династии. Тем временем Карл III взял на себя все финансовые обязательства по пребыванию Меган и Гарри в Англии, поскольку этот визит даст ему возможность впервые за долгое время увидеть внуков — Арчи и Лилибет.

Ранее стало известно, что бывшая супруга принца Эндрю, брата короля Великобритании, Сара Фергюсон начала тайно оказывать давление на королевскую семью, требуя пожизненного финансового обеспечения. 66-летняя герцогиня, находящаяся на грани банкротства, предлагает Карлу III сделку: она откажется от публикации скандальных мемуаров в обмен на выплаты.

Европа
Великобритания
принц Уильям
принц Гарри
Меган Маркл
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