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11 июля 2026 в 11:44

Королевская семья Британии: последние новости, Кейт поцеловала Уильяма

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Stephen Lock/i-Images/Global Look Press
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Карл III провел закрытую встречу с внуками. Какие еще последние новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 11 июля?

Где Кейт публично поцеловалась с Уильямом

Кейт Миддлтон посетила благотворительный матч по поло 10 июля, где она продемонстрировала эффектное платье с открытыми плечами. На мероприятии принц Уильям принимал участие в юбилейном матче. Для него это был 15-й выход на поле.

Принцесса Уэльская создала стильный летний образ, выбрав черно-белое платье в клетку «гингем» без рукавов. Дополнили ее образ солнцезащитные очки Ralph Lauren в черепаховой оправе. Она подошла к мужу на матче, обняла и поцеловала его, что было запечатлено на видео.

Это появление стало для Миддлтон первым с 2023 года, поскольку она пропустила предыдущие игры из-за лечения онкологии. Она делала паузу в своих светских выходах, чтобы сосредоточиться на восстановлении.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Stephen Lock/i-Images/Global Look Press

Где Карл III встретился с внуками

Карл III провел закрытую частную встречу со своими внуками, которых он не видел на протяжении последних четырех лет, пишет издание The Guardian. Герцог и герцогиня Сассекские вместе с детьми, семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет, приехали в гости к монарху вчера днем, 10 июля.

Торжественный прием для семьи был организован лично королем и королевой Камиллой в частной резиденции Хайгроув-хаус в Глостершире. До этого момента Карл III виделся с Арчи и Лилибет лишь в 2022 году в ходе празднования платинового юбилея покойной королевы Елизаветы II.

Слухи о возможном воссоединении родственников появились после новостей о приезде принца Гарри в Великобританию ради продвижения Игр непобежденных. Меган Маркл изначально отменила свое участие в публичных мероприятиях, а сами супруги перед прибытием в страну тайно отдыхали в Португалии.

Визит состоялся на фоне очередного юридического поражения Гарри в Высшем суде Лондона и громких споров с дворцом из-за предоставления охраны. Представители королевской семьи отказались раскрывать журналистам подробности прошедших переговоров в Хайгроув.

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