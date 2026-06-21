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21 июня 2026 в 10:24

Миддлтон появилась на скачках в роскошном образе и покорила поклонников

Миддлтон в желтом платье поразила поклонников на скачках

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Уильям Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Stephen Lock / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон привлекла внимание публики на скачках Royal Ascot, выйдя на публику в ярком желтом платье, передает Hola. Она впервые за два года посетила традиционное королевское мероприятие, прибыв на ипподром в графстве Беркшир.

Миддлтон вместе с принцем Уильямом появились на ипподроме во главе королевской каретной процессии, что сразу привлекло внимание гостей и фотографов. В соответствии с правилами Royal Ascot, Кейт выбрала для выхода приталенное желтое платье миди от британского бренда Roksanda. Наряд выделялся объемным асимметричным бантом на одном плече.

Ранее сообщалось, что сотрудница одной из клиник в Лондоне попыталась украсть медицинские документы Миддлтон, чтобы продать их средствам массовой информации. Разбирательство было инициировано в марте 2024 года.

Также принц Уильям посетил благотворительную организацию Norfolk Blood Bikes, которая занимается срочной доставкой медицинских средств. Там ему провели небольшую экскурсию по парку из 25 мотоциклов и автомобилей, используемых для перевозки крови, плазмы, грудного молока и медикаментов.

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Великобритания
Кейт Миддлтон
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