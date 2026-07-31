Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 16:45

Россияне вернулись на чемпионат Европы впервые с 2021 года и взяли медали

Россияне завоевали серебро на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Руслан Терновой Руслан Терновой Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские спортсмены завоевали серебряные медали в командных соревнованиях по прыжкам в воду на чемпионате Европы. Турнир стартовал 31 июля в Париже, где россияне впервые с 2021 года приняли участие в соревнованиях.

За российскую команду выступили Надежда Трифонова и Григорий Иванов (трамплин), а также Екатерина Беляева и Руслан Терновой (вышка), набравшие 385,80 балла. Победителями турнира стали итальянские спортсмены с результатом 410,60 балла, бронзу получили представители Украины (368,20).

Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Европейская федерация водных видов спорта ранее сообщила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии ожидается не ранее 1 сентября 2026 года.

До этого стало известно, что 16-летняя российская теннисистка Кристина Лютова впервые пробилась в основную сетку взрослого турнира WTA и одержала сенсационную победу над соотечественницей Екатериной Александровой. Спортсменка прошла квалификацию турнира категории WTA 250 в Мемфисе и продолжила успешное выступление.

Спорт
спортсмены
Париж
Чемпионат Европы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где в России мог учиться новый главком ВСУ
В Европе захотели выгнать Испанию из Шенгена
Офис Зеленского хочет добиться ареста Лукашенко
Стали известны новые детали убийства россиянки в Белграде
«Не скрывают»: замглавы МИД России обвинил Европу в подготовке к войне
Грушко рассказал о контактах России и Турции по Украине
В Греции людей эвакуировали с пляжа из-за пожара
Девочка и мужчина ранены при атаке ВСУ
Пять трупов в один день? В Таиланде нашли тела брата и сестры из Тюмени
Жители одной страны массово исчезли
Названы страны Европы, которые первыми «захлебнутся» в потоке мигрантов
Грушко рассказал об изменении политики Швейцарии по НАТО и ЕС
Известного блогера могут оштрафовать на 155 млн рублей и посадить на 6 лет
Стало известно, сколько мигрантов погибло в попытке достичь Сеуты
Государство забрало у армянской оппозиции коньячный завод
Следы от окурков и семь сломанных ребер: кто и как убивал Зарему Оздоеву
Отношения, слухи о детях, многомиллионный заработок: как живет Дима Билан
Пропавшего пятилетнего мальчика нашли в емкости с навозом
«Отделалась испугом»: адвокат о запрошенном для Лерчек прокуратурой сроке
В Польше демонтировали памятник советско-польскому братству
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.