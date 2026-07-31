Россияне вернулись на чемпионат Европы впервые с 2021 года и взяли медали

Россияне вернулись на чемпионат Европы впервые с 2021 года и взяли медали Россияне завоевали серебро на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Российские спортсмены завоевали серебряные медали в командных соревнованиях по прыжкам в воду на чемпионате Европы. Турнир стартовал 31 июля в Париже, где россияне впервые с 2021 года приняли участие в соревнованиях.

За российскую команду выступили Надежда Трифонова и Григорий Иванов (трамплин), а также Екатерина Беляева и Руслан Терновой (вышка), набравшие 385,80 балла. Победителями турнира стали итальянские спортсмены с результатом 410,60 балла, бронзу получили представители Украины (368,20).

Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Европейская федерация водных видов спорта ранее сообщила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии ожидается не ранее 1 сентября 2026 года.