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28 июля 2026 в 16:10

Чемпиона России по марафону сбила машина

Бегун Реунков сообщил, что его сбила машина во время велопрогулки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Чемпион России по марафону 2018 и 2024 годов Алексей Реунков сообщил в соцсети, что его сбила машина во время велосипедной прогулки. По словам 42-летнего спортсмена, он получил повреждения позвонков, из-за чего сезон для него, скорее всего, закончен.

Пришлось провести четыре часа в «Коммунарке», в отделении травматологии. Сегодня не мой день, меня сегодня сбила машина, когда я ехал на велосипеде по тротуару. Хорошо, что руки и ноги целы. Есть повреждение позвонков. Ближайший месяц я проведу без тренировок. Скорее всего, сезон для меня закончен, — написал Реунков.

Легкоатлет является участником Олимпийских игр 2012 года в марафоне (14-е место), а также бронзовым призером чемпионата Европы 2014 года в марафонском беге.

Ранее президент и главный тренер баскетбольного клуба «Динамо» (Владивосток) Эдуард Сандлер погиб во Владивостоке в ночь на 28 июля. Ему было 45 лет. По предварительным данным, его не стало во время катания на гидроцикле. Транспортное средство могло врезаться в дамбу или острые камни.

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