Трамп пригрозил стереть с лица земли целую гору в Иране Трамп: США ударят по ядерному объекту под горой в Иране при отказе от сделки

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по иранскому ядерному объекту под горой Пикакс, если переговоры с Ираном провалятся. В интервью Fox News президент США заявил, что знает о центрифугах внутри горы, и назвал ее устранение делом несложным, если не будет заключена сделка.

Я точно знаю, что происходит под горой Пикакс. Это не такая уж большая проблема. Мы уничтожили их ядерные объекты, и нам придется уничтожить Пикакс, если мы не заключим сделку, — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе поездки в Вашингтон передаст Трампу разведданные о том, что Иран якобы восстанавливает военный потенциал и стремится к созданию ядерного оружия. По информации источников, премьер планирует убедить президента США, что последние события в регионе свидетельствуют о якобы нечестности Тегерана на переговорах.

До этого СМИ писали, что Трамп пока отказался от планов резко усилить военную операцию против Ирана после предупреждений советников о серьезных рисках. Одной из главных причин стало стремительное истощение запасов ракет-перехватчиков Patriot и других систем ПВО на Ближнем Востоке.