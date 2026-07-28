ВС РФ нанесли удары по используемым в интересах ВСУ судам и портам

ВС РФ нанесли удары по используемым в интересах ВСУ судам и портам

Российские войска продолжают бить по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ходе серии атак были применены барражирующие боеприпасы и современные ударные беспилотники. Атаке подверглись перевалочный комплекс в порту Николаев, а также резервуары с топливом для ВСУ.

Кроме того, на переходе морем (11 км восточнее Одессы) беспилотными летательными аппаратами поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее военные грузы в порты Одесса и Черноморск, — отметили в ведомстве.

В результате успешного огневого поражения украинские войска лишились ключевых объектов перевалочного комплекса и запасов горючего. Кроме того, российским силам удалось перехватить и нейтрализовать транспортное судно непосредственно во время его следования в море.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен ранее отметил, что усилившиеся удары по портам Украины и другим объектам на территории страны могут приблизить завершение конфликта. По его словам, после закрытия порта Одессы России остается закрыть западный коридор.