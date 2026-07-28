Крупный пожар на складе со стройматериалами во Владимире локализовали

Пожар на складе строительных материалов во Владимире удалось локализовать на площади 2,5 тыс. квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Из здания было эвакуировано 400 человек. На месте возгорания работают более 80 человек и 20 единиц техники.

Ранее сообщалось о масштабных лесных пожарах в Красноярском крае, которые охватили около 600 тыс. гектаров из-за сухих гроз. В ведомстве уточнили, что с начала 2026 года в регионе зафиксировано свыше тысячи природных возгораний, что вдвое превышает показатели прошлого года.

В Каспийске тушили пожар на складе с бумагой. Его площадь составляла 700 квадратных метров. Работы по ликвидации возгорания осложнялись удаленностью источника воды. К работам были привлечены 40 человек и 10 единиц техники.

До этого стало известно, что два ребенка погибли в результате пожара в частном доме в Барнауле. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.