Площадь пожара на складе во Владимире выросла

Площадь возгорания на складе стройматериалов во Владимире увеличилась до 2,5 тыс. квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ. Информации о пострадавших не поступало.
Площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров, — уточнили в МЧС.
По сообщению МЧС, из здания эвакуировали 400 человек. На месте пожара работают 80 человек, также задействованы 20 единиц техники.
Ранее сообщалось, что тушение осложняют непростая планировка и конструктивные особенности здания. Также трудности создает распространение огня и высокая пожарная нагрузка.
До этого МЧС России сообщило о масштабных лесных пожарах в Красноярском крае, которые охватили около 600 тыс. гектаров из-за сухих гроз. В ведомстве уточнили, что с начала 2026 года в регионе зафиксировано свыше тысячи природных возгораний, что вдвое превышает показатели прошлого года.
Также на полигоне твердых коммунальных отходов в Комсомольске-на-Амуре произошло возгорание площадью около 1,5 тыс. квадратных метров. По факту происшествия организована проверка. К тушению пожара были привлечены 10 человек и семь единиц техники.