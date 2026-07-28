Площадь пожара на складе во Владимире выросла Площадь пожара на складе во Владимире выросла до 2,5 тыс. квадратных метров

Площадь возгорания на складе стройматериалов во Владимире увеличилась до 2,5 тыс. квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ. Информации о пострадавших не поступало.

Площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров, — уточнили в МЧС.

По сообщению МЧС, из здания эвакуировали 400 человек. На месте пожара работают 80 человек, также задействованы 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что тушение осложняют непростая планировка и конструктивные особенности здания. Также трудности создает распространение огня и высокая пожарная нагрузка.

До этого МЧС России сообщило о масштабных лесных пожарах в Красноярском крае, которые охватили около 600 тыс. гектаров из-за сухих гроз. В ведомстве уточнили, что с начала 2026 года в регионе зафиксировано свыше тысячи природных возгораний, что вдвое превышает показатели прошлого года.

Также на полигоне твердых коммунальных отходов в Комсомольске-на-Амуре произошло возгорание площадью около 1,5 тыс. квадратных метров. По факту происшествия организована проверка. К тушению пожара были привлечены 10 человек и семь единиц техники.