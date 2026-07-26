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26 июля 2026 в 18:10

Крупное возгорание произошло на мусорном полигоне в российском регионе

Пожар на мусорном полигоне в Комсомольске-на-Амуре охватил 1,5 тыс. кв. м

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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На полигоне твердых коммунальных отходов в Комсомольске-на-Амуре произошло возгорание площадью около 1,5 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры в мессенджере МАКС. По факту происшествия организована проверка.

Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка информации о возгорании объекта размещения твердых коммунальных отходов в городе Комсомольске-на-Амуре. По предварительной информации, площадь возгорания 1,5 тысячи квадратных метров, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, к тушению пожара привлечены десять человек и семь единиц техники. Специалисты продолжают работы по ликвидации возгорания.

Кроме того, губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что открытое горение на объекте ТЭК в Новоспасском районе, подвергшемся атаке беспилотников, было полностью ликвидировано. Он напомнил, что борьба с огнем продолжалась более двух суток. По его словам, пожарным удалось предотвратить распространение огня на гражданские объекты.

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