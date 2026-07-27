Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 17:06

Грозы вызвали крупнейший лесной пожар в российском регионе

МЧС России: лес на площади 600 тыс. гектаров разгорелся в Красноярском крае

Подписывайтесь на нас в MAX

В Красноярском крае зафиксировано 59 лесных пожаров, охвативших площадь около 600 тыс. гектаров, сообщила пресс-служба МЧС России в МАКСе. Отмечается, что угрозы для населенных пунктов нет.

Всего с начала года в регионе произошло свыше одной тысячи природных пожаров — это в 2 раза выше прошлогодних показателей. Наибольшее количество возгораний фиксируется в Туруханском и Енисейском муниципальных округах на севере Красноярского края, — говорится в сообщении.

Причиной возгораний стали сухие грозы. В тушении участвуют более тысячи специалистов из девяти регионов. В состояние готовности привели аэромобильную бригаду регионального МЧС в составе 100 человек, 24 единицы техники, пяти плавсредств и двух беспилотных авиасистем.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области начали тушение крупного пожара, охватившего 12 строений, в том числе восемь жилых домов. Работу спасателей затрудняют жаркая и засушливая погода, а также сильные порывы ветра.

«Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru – федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ – 15 самых читаемых интернет-изданий России».

Регионы
МЧС
Красноярский край
лесные пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог дала советы, как поддерживать себе в трудных ситуациях
В московский детсад заползла краснокнижная змея
Захарова призвала США понести ответственность за Анкоридж
В Ярославле неизвестный мужчина нокаутировал пенсионерку
На Пхукете задержали лидера крупного ОПГ из России
Обвиняемую в педофилии учительницу из Петербурга признали вменяемой
В «Москвариуме» обновили тематическое пространство «Капибарабууум»
Росстандарт утвердил ГОСТ на световые мечи
Младенец выжил после остановки сердца на 26 минут
Военэксперт раскрыл значимость освобождения Торского в ДНР
Альпинист ответил, как обезопасить себя при восхождении на Эльбрус
Россия призвала ООН обратить внимание на преступления Украины
Telegram заблокировал свыше 200 тыс. каналов за сутки
На Аллее ангелов в Луганске появятся новые имена
Россиянам рассказали о безвизовой альтернативе Черногории
Дачникам рассказали неожиданный факт о сорняках
Особняк Малышевой в США потерял четверть стоимости за 10 лет
Хуситы заявили об атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Финансист назвал количество рабочих дней в августе
Захарова назвала сайт «Миротворец» позором для всего человечества
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.