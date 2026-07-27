Грозы вызвали крупнейший лесной пожар в российском регионе МЧС России: лес на площади 600 тыс. гектаров разгорелся в Красноярском крае

В Красноярском крае зафиксировано 59 лесных пожаров, охвативших площадь около 600 тыс. гектаров, сообщила пресс-служба МЧС России в МАКСе. Отмечается, что угрозы для населенных пунктов нет.

Всего с начала года в регионе произошло свыше одной тысячи природных пожаров — это в 2 раза выше прошлогодних показателей. Наибольшее количество возгораний фиксируется в Туруханском и Енисейском муниципальных округах на севере Красноярского края, — говорится в сообщении.

Причиной возгораний стали сухие грозы. В тушении участвуют более тысячи специалистов из девяти регионов. В состояние готовности привели аэромобильную бригаду регионального МЧС в составе 100 человек, 24 единицы техники, пяти плавсредств и двух беспилотных авиасистем.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области начали тушение крупного пожара, охватившего 12 строений, в том числе восемь жилых домов. Работу спасателей затрудняют жаркая и засушливая погода, а также сильные порывы ветра.

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