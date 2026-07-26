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26 июля 2026 в 13:42

Крупный пожар вспыхнул в регионе с аномальной жарой

Восемь частных домов загорелись в Астраханской области на фоне жары и ветра

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В Астраханской области начались работы по тушению крупного пожара, охватившего 12 строений, в том числе восемь жилых домов в Ахтубинском районе, сообщила пресс-служба МЧС России. Работу спасателей серьезно затрудняют жаркая и засушливая погода, а также сильные порывы ветра.

Горит сухая растительность и 12 строений, в том числе восемь жилых домов. Площадь пожара 900 кв. м, — сообщили в ведомстве.

Все усилия пожарно-спасательных служб направлены на локализацию огня и защиту близлежащих жилых построек.

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