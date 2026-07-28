Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 16:48

Около 400 человек эвакуировали с горящего склада стройматериалов

Во Владимире 400 человек эвакуировали с горящего склада стройматериалов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Во Владимире из горящего здания склада строительных материалов эвакуировали 400 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону. До этого ведомство сообщало о пожаре, который разгорелся на площади 2 тыс. квадратных метров.

Тушение осложняют сложная планировка и конструктивные особенности здания, а также распространение огня и высокая пожарная нагрузка. На данный момент в ликвидации возгорания задействованы 72 спасателя и 21 единица техники.

Ранее МЧС России сообщило о масштабных лесных пожарах в Красноярском крае, которые охватили около 600 тыс. гектаров из-за сухих гроз. В ведомстве уточнили, что с начала 2026 года в регионе зафиксировано свыше тысячи природных возгораний, что вдвое превышает показатели прошлого года.

До этого на полигоне твердых коммунальных отходов в Комсомольске-на-Амуре произошло возгорание площадью около 1,5 тыс. квадратных метров. По факту происшествия организована проверка. К тушению пожара были привлечены 10 человек и семи единиц техники.

Регионы
Владимир
склады
эвакуации
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-футболист ЦСКА оценил перспективы команды в РПЛ
Политолог ответил, может ли Лумер повлиять на позицию Трампа по Украине
Молдавия заблокировала переговоры с Приднестровьем
Раскрыты подробности о состоянии мальчика, пострадавшего в Керчи из-за ВСУ
СК возбудил уголовное дело после гибели девочки в песчаном карьере
«Мы не можем»: Мерц признался, почему Германия не встанет против Израиля
Миллионы с марафонов Блиновской потратили на разведение рыбы в Вологде
Раскрыто, когда в Липецком крае можно заправлять машины без учета номеров
Врач предупредил о смертельной опасности стресса от побоев
Иран придумал наказание для стран-сторонников Трампа
В Госдуме заговорили об изменениях в порядке пересдачи ЕГЭ
Эксперт объяснил агрессивную позицию Украины по отношению к Ирану
Украинский дрон атаковал частный дом и ранил четырех человек
Личности всех участников конфликта с умершим ученым-аграрием установлены
В США раскрыли, чем российские удары по портам обернулись для Украины
В Берлине выросло число пострадавших в результате теракта
В Белом доме началась встреча Зеленского и Трампа
«Водитель мог остановить»: друг погибшего мальчика о трагедии с воротами
Платежная система Visa сократит тысячи сотрудников
Израиль уничтожил более 20 деревень на юге Ливана
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.