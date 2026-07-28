Около 400 человек эвакуировали с горящего склада стройматериалов Во Владимире 400 человек эвакуировали с горящего склада стройматериалов

Во Владимире из горящего здания склада строительных материалов эвакуировали 400 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону. До этого ведомство сообщало о пожаре, который разгорелся на площади 2 тыс. квадратных метров.

Тушение осложняют сложная планировка и конструктивные особенности здания, а также распространение огня и высокая пожарная нагрузка. На данный момент в ликвидации возгорания задействованы 72 спасателя и 21 единица техники.

Ранее МЧС России сообщило о масштабных лесных пожарах в Красноярском крае, которые охватили около 600 тыс. гектаров из-за сухих гроз. В ведомстве уточнили, что с начала 2026 года в регионе зафиксировано свыше тысячи природных возгораний, что вдвое превышает показатели прошлого года.

До этого на полигоне твердых коммунальных отходов в Комсомольске-на-Амуре произошло возгорание площадью около 1,5 тыс. квадратных метров. По факту происшествия организована проверка. К тушению пожара были привлечены 10 человек и семи единиц техники.