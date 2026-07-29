Во Владимире подростки создали экстремистскую группу и нападали на мужчин СК: во Владимире будут судить подростков за экстремизм и четыре нападения

Группу подростков во Владимире будут судить за создание экстремистского сообщества и четыре нападения на мужчин, сообщила в МАКСе пресс-служба регионального следственного управления СК России. По данным ведомства, в 2025 году двое несовершеннолетних придерживались радикальных взглядов и создали организацию для совершения насильственных действий против лиц, ведущих, по их мнению, антиобщественный образ жизни, а также против иных групп.

Следствием установлено, что в 2025 году двое несовершеннолетних стали придерживаться радикальных взглядов и создали экстремистскую организацию для совершения насильственных действий в отношении лиц, ведущих, по их мнению, антиобщественный образ жизни, а также лиц иных групп, — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Владимирской области, несовершеннолетние привлекли к участию в сообществе пятерых знакомых, двое из которых не достигли возраста уголовной ответственности. В июне прошлого года обвиняемые совершили несколько нападений на мужчин, троих из которых сочли алкоголиками.

Одного из пострадавших ударили ножом в спину. Другой жертвой стал 20-летний инвалид первой группы с отставанием в развитии, часто игравший во дворе с подростками. В прокуратуре добавили, что без достаточных оснований они отнесли его к лицам, страдающим педофилией, и распылили ему в лицо газовые баллончики.

Свои действия несовершеннолетние снимали на камеру и публиковали видео в экстремистских каналах. В пресс-службе СУСК уточнили, что пятерым подросткам в возрасте от 15 до 18 лет предъявлено обвинение по статьям о хулиганстве с применением насилия и оружия, создании экстремистского сообщества и публичных действиях, направленных на возбуждение вражды к группе лиц. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее ФСБ по Кемеровской области сообщила, что сотрудники УФСБ и ФСИН по региону пресекли экстремистскую деятельность мужчины, содержащегося в следственном изоляторе. В отношении него возбудили уголовное дело.