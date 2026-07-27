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27 июля 2026 в 19:50

Масштабный пожар на складе с бумагой начали тушить в Дагестане

Пожар площадью 700 квадратных метров вспыхнул на складе с бумагой в Каспийске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Каспийске тушат пожар на складе с бумагой, его площадь оценивается в 700 квадратных метров, сообщило регионального МЧС в мессенджере МАКС. Работы осложняются удаленностью источника воды.

В оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании на складе с бумагой, расположенном по адресу: город Каспийск, улица Производственная, 7, — отметили в ведомстве.

Известно, что к месту тушения пожара организовали подвоз воды. Сотрудники экстренных служб ведут ликвидацию открытого горения. К работам привлечены 40 человек и десять единиц техники.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что в Красноярском крае зафиксировано 59 лесных пожаров, охвативших площадь около 600 тыс. гектаров. Отмечается, что угрозы для населенных пунктов нет.

До этого сообщалось, что в Астраханской области начали тушение крупного пожара, охватившего 12 строений, в том числе восемь жилых домов. Работу спасателей затрудняют жаркая и засушливая погода, а также сильные порывы ветра.

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