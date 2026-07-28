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28 июля 2026 в 17:28

Мерца возмутил проект долгосрочного бюджета ЕС

Мерц выступил против резкого увеличения долгосрочного бюджета Евросоюза

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Stephan Goerlich/IMAGO/Global Look Press
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Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против роста долгосрочного бюджета Евросоюза. В эфире телеканала Phoenix политик потребовал сократить показатель на сотни миллиардов евро.

От имени Германии хочу сказать: мы не согласны с текущими предложениями Европейской комиссии. Столь значительное и масштабное увеличение европейского бюджета для нас непосильно, — сказал Мерц на пресс-конференции в Дублине.

Канцлер ФРГ назвал несбалансированными цифры в проекте долгосрочного бюджета Евросоюза, указав, что все страны ЕС сейчас проводят жесткую бюджетную консолидацию на национальном уровне и не могут позволить непомерного роста расходов в объединении. По его мнению, Брюссель обязан пойти на глубокие реформы.

Ранее глава производственного совета Bosch Mobility Франк Зелль предложил сформировать рабочую группу с участием властей Германии, бизнеса и профсоюзов для выработки решений по выходу из кризиса автопрома. Он отметил, что отрасль нуждается в срочных мерах для сохранения производства и рабочих мест. Ситуация в немецком автопроме в последние месяцы заметно ухудшилась.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что не только Volkswagen переживает кризис, но и вообще вся промышленность Германии. Он также указал на демографические проблемы, вызванные стремительным старением населения.

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