Раскрыто, как Германия готовится к торговой войне с Китаем

Раскрыто, как Германия готовится к торговой войне с Китаем Bloomberg: Германия ищет слабые места в экономике Китая

Власти Германии ищут слабые места в экономике Китая в преддверии возможной торговой войны Европы и Поднебесной, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Аналитики ФРГ изучают торговые потоки, цепочки поставок и данные отдельных компаний КНР.

По данным издания, руководство Германии старается найти зависимость Китая от немецких технологий. Согласно предварительной информации, аналитики нашли уязвимость в цепочках поставок. Так, немецкие компании Trumpf SE и Carl Zeiss AG являются ключевыми поставщиками технологий, которые ASML Holding NV использует для производства оборудования для выпуска передовых полупроводников.

Да, зависимости есть, но они идут в обе стороны. То же касается редкоземельных элементов. Мы можем выстоять в этом противостоянии, если начнем обороняться против него, — заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер призвал к восстановлению нормальных отношений с Россией. По его мнению, это отвечает интересам ФРГ.