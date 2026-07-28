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28 июля 2026 в 13:27

Раскрыто, как Германия готовится к торговой войне с Китаем

Bloomberg: Германия ищет слабые места в экономике Китая

Фото: Felix Zahn/Global Look Press
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Власти Германии ищут слабые места в экономике Китая в преддверии возможной торговой войны Европы и Поднебесной, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Аналитики ФРГ изучают торговые потоки, цепочки поставок и данные отдельных компаний КНР.

По данным издания, руководство Германии старается найти зависимость Китая от немецких технологий. Согласно предварительной информации, аналитики нашли уязвимость в цепочках поставок. Так, немецкие компании Trumpf SE и Carl Zeiss AG являются ключевыми поставщиками технологий, которые ASML Holding NV использует для производства оборудования для выпуска передовых полупроводников.

Да, зависимости есть, но они идут в обе стороны. То же касается редкоземельных элементов. Мы можем выстоять в этом противостоянии, если начнем обороняться против него, — заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер призвал к восстановлению нормальных отношений с Россией. По его мнению, это отвечает интересам ФРГ.

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