Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 08:42

«Не измена»: в бундестаге призвали к восстановлению отношений с Россией

В АдГ заявили о необходимости нормализации отношений с Москвой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер призвал в социальной сети X к восстановлению нормальных отношений с Россией. По его словам, это отвечает интересам Германии и не является изменой.

Нормальные отношения с Россией — это не измена, а интересы Германии, — написал Фронмайер.

Политик отметил, что другие страны уже готовятся к послевоенному периоду. Однако Берлин продолжает обсуждать, допустимо ли вообще вести переговоры.

Ранее Фронмайер рассказал, что Германия не должна допустить прямого противостояния с Россией. По его словам, власти ФРГ должны в первую очередь защищать интересы собственных граждан. Политик также призвал не предоставлять неограниченные гарантии безопасности для Украины.

До этого посольство России в Берлине заявило, что в некоторых федеральных землях Германии перед выборами искусственно усиливается антироссийская истерия в общественно-политическом и информационном пространстве. Дипломаты выразили сожаление из-за этой тенденции.

Европа
Германия
АдГ
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные уничтожили место сборки тысячи БПЛА в Киеве
ВС России разнесли выпускавший БПЛА и электронику завод в Киеве
Стало известно, сколько моряков стали Героями России с начала СВО
Стало известно, сколько детей погибли на заминированных ВСУ территориях
Число погибших на Эльбрусе альпинистов возросло
В соседствующем с Москвой регионе сбили 16 украинских дронов
«Не измена»: в бундестаге призвали к восстановлению отношений с Россией
Грузия «снабдила» Россию рекордными объемами водки
ПВО России за ночь уничтожила 133 украинских беспилотника
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 июля: инфографика
ВС России разнесли портовую инфраструктуру Украины
Российские силы поразили киевские предприятия по производству беспилотников
Корпоративных сотрудников предостерегли от мошенников
Российские военные нанесли групповой удар по военным объектам на Украине
Украинские инструкторы замучили свыше 30 насильно мобилизованных до смерти
Войска «Севера» сорвали снабжение ВСУ ударами по дронам R-18
«Молнии» бьют по ВСУ, отступление под Харьковом: новости СВО к утру 26 июля
Насиловал, убивал и плакал: как поймали калининградского Чикатило
Европейскую страну охватили протесты из-за железной дороги
С Памира эвакуировали пострадавшего россиянина
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.