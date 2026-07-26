«Не измена»: в бундестаге призвали к восстановлению отношений с Россией

«Не измена»: в бундестаге призвали к восстановлению отношений с Россией В АдГ заявили о необходимости нормализации отношений с Москвой

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер призвал в социальной сети X к восстановлению нормальных отношений с Россией. По его словам, это отвечает интересам Германии и не является изменой.

Нормальные отношения с Россией — это не измена, а интересы Германии, — написал Фронмайер.

Политик отметил, что другие страны уже готовятся к послевоенному периоду. Однако Берлин продолжает обсуждать, допустимо ли вообще вести переговоры.

Ранее Фронмайер рассказал, что Германия не должна допустить прямого противостояния с Россией. По его словам, власти ФРГ должны в первую очередь защищать интересы собственных граждан. Политик также призвал не предоставлять неограниченные гарантии безопасности для Украины.

До этого посольство России в Берлине заявило, что в некоторых федеральных землях Германии перед выборами искусственно усиливается антироссийская истерия в общественно-политическом и информационном пространстве. Дипломаты выразили сожаление из-за этой тенденции.