Дипломаты заметили нагнетание антироссийской истерии в Германии Посольство России: в ФРГ нагнетают антироссийскую истерию перед выборами

Антироссийская истерия искусственно нагнетается в ряде федеральных земель ФРГ в местном общественно-политическом и информационном пространстве в преддверии выборов, сообщили в пресс-службе посольства России в Берлине. Дипломаты выразили сожаление в связи с фиксируемой тенденцией.

С сожалением фиксируем, что по мере приближения выборов в ряде федеральных земель ФРГ в местном общественно-политическом и информационном пространстве искусственно нагнетается антироссийская истерия, — говорится в комментарии.

В посольстве добавили, что в адрес России на регулярной основе тиражируются громкие пропагандистские обвинения, содержащие беспочвенные домыслы и ложные утверждения. Они касаются якобы проводимых на территории Германии кампаний дезинформации, актов саботажа и шпионажа, кибер- и гибридных атак. Дипломаты подчеркнули, что никаких реальных доказательств не предъявляется.

Ранее член оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил, что Германия не должна допустить прямого противостояния с Россией. По его словам, власти ФРГ должны в первую очередь защищать интересы собственных граждан. Политик также призвал не предоставлять неограниченные гарантии безопасности для Украины.