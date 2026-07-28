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28 июля 2026 в 18:16

Врач назвал пугающие последствия укуса гадюки для собаки

Врач Шеляков: укус гадюки может спровоцировать приступ удушья у собаки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Укус гадюки может спровоцировать приступ удушья у собаки, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, впрыскивание яда сопровождается сильным отеком, который может привести к летальному исходу.

Укус гадюки гораздо опаснее для собак, чем для людей. Впрыскивание яда сопровождается очень сильным отеком. Статистика смертности собак от укусов гадюк во много раз превышает смертность среди людей. Если у человека поражается, как правило, нога или рука, — зоны, далекие от головы, то у собаки это нос, морда или шея. Нарастающий отек в этих местах быстро приводит к удушью, — предупредил Шеляков.

Он отметил, что для самостоятельной помощи питомцу необходимы инъекции антигистаминных препаратов, гормонов и мочегонных средств. Врач также посоветовал заранее проконсультироваться с ветеринаром, чтобы точно знать, что и в каких дозах колоть. По его словам, только быстрая лекарственная помощь может спасти жизнь животному.

Ранее гадюка напала на дачницу прямо на огороде в подмосковном Раменском. Змея впилась в левую руку женщины, из места укуса пошла кровь, и мгновенно начала расти опухоль.

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Юлия Барышникова
Ю. Барышникова
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