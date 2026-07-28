В Госдуме заговорили об изменениях в порядке пересдачи ЕГЭ Депутат Авксентьева предложила учитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ

При пересдаче ЕГЭ учащимся необходимо засчитывать лучший результат, заявила заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме РФ Сардана Авксентьева в беседе с ИС «Вести». По ее словам, до этого партия добилась пересдачи экзамена без потери года.

Мы идем дальше и теперь будем добиваться того, чтобы засчитывался лучший результат у ребенка, потому что иногда он сдает хуже, — отметила Авксентьева.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что школьникам, которые сумели набрать 100 баллов по каждому предмету в рамках ЕГЭ, нужно выделять отдельные места в вузах. Он подчеркнул, что такое происходит достаточно редко.

До этого в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что по итогам дополнительных дней пересдачи ЕГЭ количество работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам, достигло 10 090. Больше всего новых 100-балльных результатов зафиксировано по информатике (82), литературе (65), русскому языку (58) и профильной математике (53).