В Госдуме призвали выделить бюджетные места для стобалльников

Школьникам, которые сумели набрать 100 баллов по каждому предмету в рамках ЕГЭ, нужно выделять отдельные места в вузах, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. В разговоре с НСН парламентарий подчеркнул, что такое происходит достаточно редко.

Во-первых, это бывает довольно редко. Во-вторых, я считаю, что в этом случае Минобрнауки просто должно выделять дополнительные бюджетные места для таких выпускников. Участие в олимпиадах не обязательно, чтобы попасть в вуз. Мы еще давно предлагали, чтобы олимпиадники получили такое же право, какое сейчас имеют абитуриенты с инвалидностью, а именно — чтобы они могли подавать документы не в один вуз на одно место, а в несколько вузов, и тогда они смогут смотреть, где есть конкурсы, и распределяться между вузами, — пояснил Смолин.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что по итогам дополнительных дней пересдачи ЕГЭ количество работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам, достигло 10 090. Больше всего новых 100-балльных результатов зафиксировано по информатике (82), литературе (65), русскому языку (58) и профильной математике (53).