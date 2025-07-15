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15 июля 2025 в 15:31

Мигрантам могут запретить отправлять за рубеж суммы, превышающие зарплату

Депутат Нечаев предложил ограничить сумму переводов мигрантов за рубеж зарплатой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России предложили ввести для мигрантов запрет на переводы за рубеж сумм, превышающих размеры официальной заработной платы, пишет ТАСС. Письмо с соответствующей инициативой направили на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, замруководителя фракции Сардана Авксентьева и депутат Владимир Плякин.

В целях повышения прозрачности финансовых операций, борьбы с теневой экономикой, увеличения налоговых поступлений и обеспечения экономической безопасности считаем необходимым <…> введение запрета на осуществление мигрантами международных денежных переводов в объеме, превышающем их официально подтвержденную заработную плату, — говорится в документе.

Также парламентарии выступают за введение требований о предоставлении декларации с подтверждением легальных доходов при попытке перевести за рубеж сумму, превышающую уровень официальной зарплаты. Кроме того, они предлагают усилить контроль за финансовыми операциями иностранцев и наладить взаимодействие с кредитными организациями для выявления сомнительных транзакций.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что иностранные рабочие должны селиться в закрытых местах проживания и покидать их только для осуществления своей трудовой деятельности. При этом он отметил, что мигрантам можно обеспечить комфортные условия проживания.

Алексей Нечаев
Новые люди
мигранты
переводы
Эльвира Набиуллина
Центробанк РФ
Сардана Авксентьева
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