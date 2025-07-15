Мигрантам могут запретить отправлять за рубеж суммы, превышающие зарплату

В России предложили ввести для мигрантов запрет на переводы за рубеж сумм, превышающих размеры официальной заработной платы, пишет ТАСС. Письмо с соответствующей инициативой направили на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, замруководителя фракции Сардана Авксентьева и депутат Владимир Плякин.

В целях повышения прозрачности финансовых операций, борьбы с теневой экономикой, увеличения налоговых поступлений и обеспечения экономической безопасности считаем необходимым <…> введение запрета на осуществление мигрантами международных денежных переводов в объеме, превышающем их официально подтвержденную заработную плату, — говорится в документе.

Также парламентарии выступают за введение требований о предоставлении декларации с подтверждением легальных доходов при попытке перевести за рубеж сумму, превышающую уровень официальной зарплаты. Кроме того, они предлагают усилить контроль за финансовыми операциями иностранцев и наладить взаимодействие с кредитными организациями для выявления сомнительных транзакций.

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что иностранные рабочие должны селиться в закрытых местах проживания и покидать их только для осуществления своей трудовой деятельности. При этом он отметил, что мигрантам можно обеспечить комфортные условия проживания.