Готовим вяленые томаты в сушилке: легкий рецепт вкусной закуски

Сладковато-кислый вкус с нотками трав и чеснока таких томатов превратит любой бутерброд или пасту в кулинарный шедевр. Рассказываем, как приготовить идеальные вяленые томаты максимально просто.

Выберите 2 кг плотных мясистых томатов (для удобства лучше брать сливовидные или черри). Разрежьте пополам вдоль, удалите семена и жидкость ложкой. Выложите на решетку сушилки срезом вверх. Посолите морской солью крупного помола, поперчите, сбрызните оливковым маслом и посыпьте прованскими травами.

Сушите при 60–70°C 8–12 часов (время зависит от размера долек). Готовность проверяйте по текстуре: помидоры должны быть упругими и не хрупкими. Храните в стерильных банках, залив оливковым маслом и добавив 2 дольки чеснока и пару веточек розмарина.

Совет: для пикантности добавьте в масло щепотку перца чили и цедру половины лимона.

