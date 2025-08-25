Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 09:05

Готовим вяленые томаты в сушилке: легкий рецепт вкусной закуски

Вяленые томаты: самый простой рецепт Вяленые томаты: самый простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сладковато-кислый вкус с нотками трав и чеснока таких томатов превратит любой бутерброд или пасту в кулинарный шедевр. Рассказываем, как приготовить идеальные вяленые томаты максимально просто.

Выберите 2 кг плотных мясистых томатов (для удобства лучше брать сливовидные или черри). Разрежьте пополам вдоль, удалите семена и жидкость ложкой. Выложите на решетку сушилки срезом вверх. Посолите морской солью крупного помола, поперчите, сбрызните оливковым маслом и посыпьте прованскими травами.

Сушите при 60–70°C 8–12 часов (время зависит от размера долек). Готовность проверяйте по текстуре: помидоры должны быть упругими и не хрупкими. Храните в стерильных банках, залив оливковым маслом и добавив 2 дольки чеснока и пару веточек розмарина.

  • Совет: для пикантности добавьте в масло щепотку перца чили и цедру половины лимона.

Посмотрите другой рецепт вяленых помидоров — с чесноком.

помидоры
томаты
рецепты
Италия
национальная кухня
рецепт
простые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Испытываю трепет»: Киркоров признался в чувствах к одной женщине
Задержанного врио заместителя Курской области везут в Москву
Телефон, бутылочки, кофе и полмиллиона рублей за заказ: рекорды Ozon fresh
Нутрициолог рассказала о плюсах и минусах «хищной диеты»
Одна из стран Азии отказалась направлять миротворцев на Украину
Вице-канцлер Германии пообещал Киеву непоколебимую поддержку
Врач назвал неожиданные симптомы апноэ во сне
Заоблачный рекорд, или Как Сергей Бойцов сделал «солнышко» на высоте 1,5 км
Медведчук счел Зеленского «козлом с колокольчиком», ведущим ЕС на бойню
На Украину прибыл лидер европейской страны
Российский боец отбил дрон ВСУ прикладом автомата и спас пять человек
Украденные из Курской области иконы и мощи обнаружили в Европе
Юрист ответил, могут ли наказать за переполненный почтовый ящик
Суд в Крыму вынес приговор доставившей в здание ФСБ взрывчатку в иконе
В МВД назвали главный признак ссылок от мошенников
Фитнес-эксперт рассказал, в чем тренироваться осенью
Российские спецназовцы стали лучшими на международных соревнованиях
Трамп призвал лишить лицензий два крупнейших телеканала
Сомнолог раскрыл, можно ли быстро уснуть по методу «морских котиков»
Замглавы Курской области подозревают в миллиардном хищении
Дальше
Самое популярное
Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.