17 сентября 2025 в 14:11

Творожная запеканка с хрустящим топингом

Творожная запеканка с хрустящим топингом Творожная запеканка с хрустящим топингом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим две составляющие. Творожная основа: 550 г кремового творога взбиваем с двумя яйцами, 70 г кокосового сахара и щепоткой мускатного ореха. Добавляем 50 г запаренного кипятком киноа — оно заменит манку и создаст интересную зернистость. Карамельный топинг: в сотейнике растапливаем 100 г соленой карамели, добавляем 50 г обжаренных тыквенных семечек и томим до появления аромата. Силиконовую форму смазываем маслом, выливаем творожную массу, сверху неравномерными островками распределяем карамельную смесь. Выпекаем при 160 °C 25 минут, затем еще 15 минут при 210 °C для создания контраста текстур. Критически важно не перемешивать слои! Подаем теплой, украсив лепестками засахаренной свеклы и микролистиками тимьяна.

Ранее мы писали о маринованных огурцах с яблочным уксусом и имбирем.

