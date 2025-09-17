Творожная запеканка с хрустящим топингом

Готовим две составляющие. Творожная основа: 550 г кремового творога взбиваем с двумя яйцами, 70 г кокосового сахара и щепоткой мускатного ореха. Добавляем 50 г запаренного кипятком киноа — оно заменит манку и создаст интересную зернистость. Карамельный топинг: в сотейнике растапливаем 100 г соленой карамели, добавляем 50 г обжаренных тыквенных семечек и томим до появления аромата. Силиконовую форму смазываем маслом, выливаем творожную массу, сверху неравномерными островками распределяем карамельную смесь. Выпекаем при 160 °C 25 минут, затем еще 15 минут при 210 °C для создания контраста текстур. Критически важно не перемешивать слои! Подаем теплой, украсив лепестками засахаренной свеклы и микролистиками тимьяна.

