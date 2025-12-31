Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 04:18

Классика праздничного стола — готовим «Гнездо глухаря»: эффектный и сытный салат без лишних хлопот

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат — настоящее съедобное произведение искусства. Его фишка — эффектная подача: слои салата с курицей, огурцом и сыром собраны в гнездо из хрустящей картофельной соломки, а в центре лежат перепелиные яйца на подушке из укропа.

120 г куриного филе отвариваю в подсоленной воде, остужаю и измельчаю. 140 г свежего огурца нарезаю очень мелкими кубиками. Половину луковицы мелко режу и заливаю кипятком на 5 минут, чтобы ушла горечь, затем воду сливаю. 2 куриных и 3 перепелиных яйца отвариваю вкрутую.

Куриные яйца очищаю и натираю на крупной терке, перепелиные откладываю для украшения. 80 г твердого сыра натираю на мелкой терке. 350 г картофеля очищаю, нарезаю очень тонкой соломкой, промываю и обсушиваю. Обжариваю картофель порциями в большом количестве хорошо разогретого растительного масла до золотистой хрустящей корочки. Готовую соломку выкладываю на бумажные полотенца.

На плоское блюдо выкладываю слоями: первый — куриное филе, промазываю майонезом; второй — лук; третий — огурцы, снова майонез; четвертый — тертые куриные яйца, майонез; пятый — тертый сыр. Из сырного слоя формирую небольшое углубление-лунку. Бока салата со всех сторон обкладываю остывшей картофельной соломкой, формируя гнездо. В центр насыпаю мелко порубленный укроп (20 г) и выкладываю очищенные перепелиные яйца.

