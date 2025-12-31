Превращаем классическую мимозу в ПП-салат: заправка — мой секрет полезной альтернативы

Эта версия любимого салата доказывает, что правильное питание и Новый год совместимы. Нежная слоеная структура сохранена, но калорийность снижена: вместо жирной рыбы — тунец в собственном соку, вместо майонеза — йогуртовая заправка с горчицей, а сыр — легкий.

160 г картофеля и 75 г моркови отвариваю в мундире до мягкости, остужаю, очищаю и натираю на отдельной средней терке. 1 яйцо отвариваю вкрутую, остужаю, очищаю и отделяю белок от желтка. Белок натираю на терке, желток растираю вилкой. 1/4 красной луковицы мелко нарезаю. 30 г легкого сыра (30% жирности) натираю на мелкой терке. Банку консервированного тунца в собственном соку (83 г) открываю, сливаю жидкость и разминаю вилкой. Для заправки смешиваю 90 г греческого йогурта, 10 г майонеза, 1 ч. л. дижонской горчицы, 1 ч. л. бальзамического соуса, 1 измельченный зубчик чеснока, соль и перец по вкусу. Собираю салат слоями в небольшом салатнике или порционных стаканчиках, слегка промазывая каждый слой заправкой: 1. Картофель. 2. Красный лук. 3. Тунец. 4. Морковь. 5. Тертый яичный белок. 6. Тертый сыр. Верхний слой — измельченный яичный желток, которым обильно посыпаю поверхность. Убираю в холодильник минимум на 1–2 часа для пропитки.

