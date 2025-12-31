Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 04:24

В подмосковном Подольске произошла стрельба

Mash: в подмосковном Подольске произошла стрельба у ТЦ «Гран»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В подмосковном Подольске произошла стрельба у ТЦ «Гран», передает Telegram-канал Mash. По его данным, на месте произошел конфликт, в котором участвовали больше 30 человек.

Очевидцы рассказали Mash, что у торгового центра вспыхнула массовая драка, среди дерущихся были люди в черной одежде. Именно они открыли стрельбу и скрылись. Как пишут журналисты, инцидент произошел в ресторане «Хансарай» микрорайона Климовск.

Ранее сообщалось, что в баре под Йоханнесбургом в Южно-Африканской Республике застрелены девять человек. Стрельба произошла в поселке Беккерсдаль рано утром в воскресенье, 21 декабря. Группа из примерно 12 человек, передвигавшаяся на белом микроавтобусе и серебристом седане, открыла беспорядочный огонь по посетителям заведения. После этого нападавшие скрылись.

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на прохожих на Цветном бульваре в Москве. Установлено, что группа мужчин избивала граждан в центре столицы. По факту произошедшего организована процессуальная проверка по статье о хулиганстве.

стрельба
Подольск
Москва
драки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Германия начала действовать в рамках плана на случай войны
К чему снится мышь в доме: беды или удача? Полное толкование сна
Израиль даст ХАМАС шанс добровольно разоружиться
Выборы, смерть или побег: что ждет Зеленского после победы России
В Саудовской Аравии озвучили позицию по поводу разделения Йемена
В подмосковном Подольске произошла стрельба
Стало известно, когда вернется свет в трех городах Подмосковья
«Мы стоим, Европа падает». Что предсказал ИИ-Жириновский на 2026 год
Во Франции рассказали, к чему приведет новый кредит Украине
Кабмин утвердил правила сборов резервистов для защиты важных объектов
Гороскоп на 31 декабря: ждем праздника, поддерживаем семью, достигаем целей
На Камчатке похитили выделенные на развитие инфраструктуры 930 млн рублей
Вытирал ноги о флаг ЕС, писал письма Лаврову: кто такой Гжегож Браун
В Госдуме отреагировали на слухи о запрете для ряда россиян въезжать в Грузию
Беспилотники атаковали жилой сектор и порт Туапсе
Фаза Луны сегодня, 31 декабря: омолаживаемся, решаем старые проблемы
Парковка в Москве станет бесплатной с 31 декабря по 10 января
Стало известно о возможном решении ОПЕК+ о добыче нефти
1 января без тяжелого похмелья: врач дала советы, как этого добиться
«Гангрена Запада»: как Европа загнется без США, какой будет роль России
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.