В подмосковном Подольске произошла стрельба у ТЦ «Гран», передает Telegram-канал Mash. По его данным, на месте произошел конфликт, в котором участвовали больше 30 человек.

Очевидцы рассказали Mash, что у торгового центра вспыхнула массовая драка, среди дерущихся были люди в черной одежде. Именно они открыли стрельбу и скрылись. Как пишут журналисты, инцидент произошел в ресторане «Хансарай» микрорайона Климовск.

Ранее сообщалось, что в баре под Йоханнесбургом в Южно-Африканской Республике застрелены девять человек. Стрельба произошла в поселке Беккерсдаль рано утром в воскресенье, 21 декабря. Группа из примерно 12 человек, передвигавшаяся на белом микроавтобусе и серебристом седане, открыла беспорядочный огонь по посетителям заведения. После этого нападавшие скрылись.

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на прохожих на Цветном бульваре в Москве. Установлено, что группа мужчин избивала граждан в центре столицы. По факту произошедшего организована процессуальная проверка по статье о хулиганстве.