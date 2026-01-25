Россиянин затеял ремонт и сделал квартиру соседей опасной для жизни

Житель многоквартирного дома в Подольске затеял ремонт в квартире, однако по его вине соседи попали в больницу с отравлением, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, мужчина выполнил гидроизоляцию пола, залив его не предназначенным для этого химическим составом с дачи. Вскоре токсичные пары просочились в квартиру соседей этажом ниже.

Как уточнил канал, среди пострадавших оказался в том числе 11-летний ребенок. Мальчика и его родителей госпитализировали с острым отравлением. Через несколько дней схожие симптомы появились и у других соседей мужчины.

Многочисленные жалобы жильцов дома на едкий запах, который они чувствовали даже на улице, дошли до Роспотребнадзора. Специалисты ведомства выявили превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ. Одну из квартир признали непригодной для проживания. Было возбуждено уголовное дело, которое вскоре закрыли.

