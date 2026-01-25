Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 17:46

Россиянин затеял ремонт и сделал квартиру соседей опасной для жизни

В Подольске жильцы многоквартирного дома отравились из-за ремонта соседа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель многоквартирного дома в Подольске затеял ремонт в квартире, однако по его вине соседи попали в больницу с отравлением, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, мужчина выполнил гидроизоляцию пола, залив его не предназначенным для этого химическим составом с дачи. Вскоре токсичные пары просочились в квартиру соседей этажом ниже.

Как уточнил канал, среди пострадавших оказался в том числе 11-летний ребенок. Мальчика и его родителей госпитализировали с острым отравлением. Через несколько дней схожие симптомы появились и у других соседей мужчины.

Многочисленные жалобы жильцов дома на едкий запах, который они чувствовали даже на улице, дошли до Роспотребнадзора. Специалисты ведомства выявили превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ. Одну из квартир признали непригодной для проживания. Было возбуждено уголовное дело, которое вскоре закрыли.

Ранее депутат Алексей Цивилев предложил петербургскому управлению ветеринарии разработать меры, которые позволят снизить вред реагентов для животных. Владельцы пожаловались на ожоги лап и отравления у питомцев.

