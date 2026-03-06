Россиянин отправился в колонию за взрывчатку для Подмосковья

Смоленский районный суд приговорил к семи годам колонии 34-летнего россиянина, который пытался отправить в Подмосковье крупную партию взрывчатки и оружия, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону. Мужчину признали виновным в подготовке к незаконному обороту взрывчатых веществ.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Смоленской области, уточнили в ведомстве. В ходе оперативной работы установили, что фигурант выполнял задание украинских спецслужб.

По данным следствия, мужчина изъял из тайника на одном из кладбищ в Смоленском округе взрывчатку и готовое самодельное взрывное устройство. Общая масса изъятого пластичного взрывчатого вещества составила около семь килограммов. Кроме того, в распоряжении злоумышленника находились огнестрельное оружие и боеприпасы.

Суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно осужденный должен выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

Ранее в Екатеринбурге силовики предотвратили теракт против руководителя оборонного предприятия. Исполнителем оказался россиянин 1985 года рождения, действовавший по заданию украинских спецслужб.